Einbruch in Krankenhaus-Bistro in Lohr am Main

Am Dienstag wurde der Polizei gegen 21.00 Uhr ein Einbruchalarm im Bistro des Krankenhauses für Psychiatrie in Lohr am Main, Am Sommerberg, mitgeteilt. Eine sofortige Überprüfung ergab, dass ein bislang unbekannter Täter ein Seitenfenster des Bistros aufhebelte und so in das Gebäude gelangte. Obwohl der Täter offensichtlich die Büroräume durchwühlte, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Es ist davon auszugehen, dass der Täter vermutlich durch die aktivierte Alarmanlage gestört wurde. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich auf den Zeitraum von 18.30 bis 21.00 Uhr. Hinweise auf den Einbrecher nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Polizeiinspektion Lohr