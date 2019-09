Einbruch in Kahler Bäckerei: Verdächtiger auf frischer Tat ertappt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erließ der Ermittlungsrichter einen Haftbefehl.

Es ist der Aufmerksamkeit eines in der Nachbarschaft wohnenden 55-jährigen Mannes zu verdanken, dass eine Streifenbesatzung der Alzenauer Polizei den Tatverdächtigen noch während der Tat vorläufig festnehmen konnte. Der Anwohner hatte gegen 22.45 Uhr verdächtige Geräusche aus der Bäckerei in der Hanauer Landstraße gehört. Nachdem er im Verkaufsraum eine männliche Person erkennen konnte, rief er unverzüglich den Notruf der Polizei an.

Die sofort alarmierten Beamten der Polizei Alzenau konnten noch im Verkaufsraum den 50-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Den derzeitigen Ermittlungen nach, welche mittlerweile die Kripo Aschaffenburg übernommen hat, drang der Darmstädter gewaltsam in die Bäckerei ein und brach einen Tresor auf, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Dabei richtete er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Noch vor Ort nahmen die Beamten den Verdächtigen vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg erfolgte am nächsten Tag durch die Kripo die Vorführung beim Ermittlungsrichter. Dieser schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Im Anschluss kam der 50-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Inwieweit Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen in Bäckereien in der Vergangenheit bestehen, ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Polizei Unterfranken/mm