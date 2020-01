Einbruch in Jugendtreff in Elsenfeld

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 2.25 Uhr bemerkte ein Anwohner eine Person, die sich auffällig am Jugendtreff im Mühlweg in Elsenfeld aufgehalten hatte und kurze Zeit später aus einem Fenster des Gebäudes sprang. Seine Beobachtungen teilte der Anwohner umgehend der Polizei mit. Bei Eintreffen der ersten Streifenbesatzung der PI Obernburg konnte eine beschädigte Außentüre des Jugendtreffs festgestellt werden, durch die der Täter in das Gebäude eindringen konnte.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem etwa 1,80 Meter großen, dunkel gekleideten Täter blieb in der Nacht erfolglos. An der beschädigten Türe entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Ob der Unbekannte bei seinem Einbruch etwas entwendet hat, ist bislang noch nicht bekannt.

Wildunfälle auf der B469

Trennfurt/Wörth. Zwei Wildunfälle ereigneten sich am Neujahrstag auf der B469 im Bereich Klingenberg und Wörth. Gegen 18:30 Uhr überquerte ein Wildschwein bei Wörth die B469 und wurde von einem Pkw erfasst. Kurze Zeit später wollte ein Fuchs bei Trennfurt die B469 überqueren und wurde ebenfalls von einem Pkw erfasst. Bei den Zusammenstößen wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Die Wildtiere überlebten die Unfälle nicht.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg