Einbruch in Johannesberger Bankgebäude

Ohne Tatbeute konnte der Täter unerkannt flüchten. Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Gebäude in der Altstadt zwischen Montag, 14:30 Uhr, und Dienstag, 07:55 Uhr, ereignet. Ein Unbekannter hat gewaltsam ein Fenster geöffnet und ist anschließend in das Gebäude eingestiegen. Anschließend flüchtete er jedoch ohne Tatbeute und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/8571732 zu melden.

vd/Polizei Unterfranken