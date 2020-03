Einbruch in Imkerhütte in Leidersbach

Der Einbrecher öffnete mittels Brecheisen oder Bolzenschneider ein Vorhängeschloss und verschaffte sich so Zutritt zur Hütte. Im Innern durchsuchte der Dieb die Bude und ließ eine Axt und ein Beil mitgehen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Fahrrad in Elsenfeld gestohlen

Elsenfeld, Jahnstraße Ein Unbekannter hat am Montag Abend zwischen 17.30 und 18.00 Uhr in der Jahnstraße ein Rad entwendet. Das silber/blaue Rad war von seinem Besitzer, einem 11-Jährigen Jungen, am Wohnanwesen unverschlossen zurückgelassen worden. Dies nutzte der Dieb, um sich mit dem Bike aus dem Staub zu machen. Der Wert des Fahrrades beträgt ca. 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg