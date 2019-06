Einbruch in Imbissbude und Tennisheim

Ein Unbekannter hebelte zunächst die Zugangstür eines Dönerimbisses im Gewerbegebiet auf. Dieser gelangte anschließend in den Verkaufsstand. Da sich jedoch kein Bargeld darin befand, wurde auch nichts entwendet. Der Warenbestand blieb unbeachtet. Der Sachschaden beträgt geschätzte 500 Euro.

Anschließend brach der Täter in das nahegelegene Tennisheim des TSV Retzbach ein. Dort wurde mit einem Betonbrocken eine Fensterscheibe eingeworfen und anschließend in das Gebäude eingestiegen. Aus Diesem konnte ein Kasten Apfelschorle im Wert von zirka 10 Euro erbeutet werden. Der Sachschaden war mit 600 Euro wesentlich höher. Die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, werden durch die Polizeiinspektion Karlstadt geführt. Hinweise zu den Einbrüchen werden unter der Tel.: 09353/97410 entgegen genommen.

Joint bei Personenkontrolle aufgefunden

Karlstadt: Bei einem 16-jährigern wurde am Freitagmorgen am Bahnhof Karlstadt eine Marihuana-Zigarette aufgefunden. Der Schüler aus dem Landkreis Miltenberg war einer routinemäßigen Personenkontrolle unterzogen worden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurde der Joint entdeckt und sichergestellt. Dieser sollte ihm zum Eigenbedarf dienen. Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurden die Erziehungsberechtigen über den Vorfall unterrichtet.

Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Arnstein: Am Freitag gegen 19:45 Uhr wurde in Gänheim ein Roller gestoppt. Der 16-jährige Fahrer hatte auf dem Fahrzeug noch ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht. Die Kontrolle ergab, dass aktuell tatsächlich keine Haftpflichtversicherung für das Gefährt bestand. Zudem besaß der junge Mann nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse AM, denn er besitzt gar keinen Führerschein. Der Roller wurde vor Ort sichergestellt und bis auf weiteres verwahrt. Den Schüler erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

vd/Polizei Karlstadt