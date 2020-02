Einbruch in Großostheimer Gaststätte  Diebe kamen in der Nacht

In der Zeit von Donnerstag, 23.00 Uhr, bis Freitag, 05.45 Uhr, ist der Unbekannte in die Gaststätte in der Bahnhofstraße eingedrungen. Dort brach er mehrere Geldspielautomaten auf und flüchtete mit seiner Beute unerkannt. Der angerichtete Sachschaden wird sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht in der Bahnhofstraße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken