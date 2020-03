Einbruch in Getränkelager am Sportheim in Obersinn und Hakenkreuz-Schmiererei

Die Holztüre des Lagerraums war mit einem Eisenriegel und Vorhängeschloss gesichert. Diese Sicherung wurde mit einer Edelstahlstange von einem Grill, der sich auf dem Vereinsgelände befand, weggehebelt. So verschafften sich die Täter Zugang in das Getränkelager. Aus der offen stehenden Kühltheke wurde ein Kasten Bier im Wert von 17 Euro entwendet. An der Holztüre entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass mit einem ausrangierten Kalk-Streuwagen, welcher im offenen Bereich des Schuppens abgestellt war, ein seitenverkehrtes Hakenkreuz auf der geteerten Zufahrtsstraße aufgebracht wurde.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Zeugenhinweise auf drei 15-jährige Jugendliche. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass zwei der drei Jugendlichen bereits am Freitagnachmittag den oben genannten Einbruch begingen und der dritte Jugendliche für die Schmiererei auf der Straße verantwortlich ist.

Gegen die Jugendlichen wird nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Wildunfall: Gemünden

In der Nacht zum Montagmorgen befuhr eine 48-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg kommend in Fahrtrichtung Schönau. Hierbei querte ein Wildtier die Straße und wurde vom Pkw Volvo der Frau erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier zurück in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Frau von Hund gebissen: Mittelsinn

Am Freitagmorgen wurde eine 57-jährige Frau in der Sinnstraße von einem Hund zweimal in den Arm gebissen. Die Geschädigt musste ärztlich behandelt werden. Gegen den Hundehalter wird Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Versuchter Einbruch in Lagerraum an Rohbaustelle: Mittelsinn

Am vergangenen Wochenende versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Stahltüre zu einem Lagerraum auf einer Rohbaustelle aufzubrechen. Hierzu verwendete der Täter ein Brecheisen, das sich auf der Baustelle befand. Die Stahltüre hielt dem Aufbruchversuch stand. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Sachbeschädigungen an der Burg Rieneck : Rieneck

Am vergangenen Wochenende, wahrscheinlich in den frühen Abendstunden, wurden an dem neu angelegten Bogenschieß-Parcour oberhalb der Burg Rieneck im Wald mehrere Tiermodelle, die als Bogenschießziele dienen sollten, mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter hat mit einem Messer die Tiermodelle verunstaltet und Schaumstoffmaterial am Schießfang herausgerissen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 750 Euro.

