Einbruch in Elsenfelder Firmengeschäft

Hier wurde aus einem Tresor eine größere Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf 150 Euro beziffert.

Rauschgift sichergestellt

Elsenfeld/Klingenberg. Am 27.03.20 gegen 19.45 Uhr wurde bei einem 16jährigen in der Erlenbacher Straße eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Gegen 14.00 Uhr wurde bei einem 24jährigen in der Hauptstraße in Klingenberg ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Beide Personen erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

mci / Quelle: Polizei Obernburg