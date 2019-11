Einbruch in Einfamilienhaus in Urspringen: Kripo sucht Zeugen

Der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Sudetenstraße hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr ereignet. Über ein rückwärtiges Fenster gelangten die Täter gewaltsam in das Haus und dursuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Täter konnten mit ihrer Beute anschließend unerkannt flüchten. Der genaue Wert des entwendeten Schmucks ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Unterfranken /mm