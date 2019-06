Einbruch in Einfamilienhaus in Marktheidenfeld

Über die Mittagszeit wurde am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen. Der oder die Täter hebelten zwischen 11.45 und 14.30 Uhr ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Im Schlafzimmer des Hauses wurden die Schubläden durchwühlt. Es wurden eine Herrenarmbanduhr sowie eine Damengeldbörse entwendet. Ferner wurde ein nicht fest verbauter Möbeltresor mitgenommen.

Verkehrszeichen in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, 14.30 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Fahrer mit seinem Pkw, Audi, vom Kundenparkplatz eines Baumarktes nach links in den Nordring ein. Hierbei übersah er ein in der Fahrbahnmitte befindliches Verkehrszeichen (Pfeil „rechts vorbei) und streifte dieses mit dem vorderen rechten Kotflügel. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf ca. 2700 Euro geschätzt.

Hebelspuren an Kellerfenster in Röttbach

Röttbach, Lkr. Main-Spessart An einem Kellerfenster ihres Anwesens in der Hernsterstraße stellte eine Bewohnerin Hebelspuren fest. Diese müssen in der Zeit zwischen 10. Mai und 19. Juni entstanden sein. Nach Einschätzung der aufnehmenden Beamten handelt es sich hierbei um Spuren von einem kleinen Schraubendreher. Falls der oder die unbekannten Täter das Fenster aufhebeln wollten, so war dies ein untauglicher Versuch.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld