Einbruch in Einfamilienhaus in Kahl

Wie der Unbekannte zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag in das Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen ist, ist derzeit noch ungeklärt. Innerhalb des Hauses jedoch, durchwühlte der Täter mehrere Schränke und nahm letztendlich eine Schatulle mitsamt dem innenliegenden Schmuck an sich. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken