Einbruch in Bäckerei in Urspringen

Im Innern wurden eine versperrte Bürotür aufgehebelt sowie diverse Geldbehältnisse samt Inhalt entwendet. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Bootspersening gestohlen: Markt Triefenstein

In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter die Abdeckplane (Bootspersening) eines Sportboots im Wert von 1200 Euro. Das Boot stand auf dem Campingplatz unter einem Pavillon. Die Abdeckung war ringsum mit starken Druckknöpfen befestigt, sodass ein einfaches „Wegfliegen durch Wind“ ausgeschlossen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Marihuana-Geruch im Auto: Marktheidenfeld

Der Geruch von Marihuana „verriet“ den Beifahrer in einem Auto. Gegen 18.40 Uhr wurde ein Auto am Mainkai einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der besondere Geruch im Wageninneren machte die Polizeibeamten aufmerksam und so wurde bei einem 23-jährigen Mitfahrer ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden, welches der Mann in seinem Mund versteckt hatte. In einer Bauchtasche führte er außerdem noch eine Tabak-Marihuana-Mischung mit sich. Das gesamte Rauschgift wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizei Marktheidenfeld/ienc