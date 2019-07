Einbruch in Babenhausen

Sie betraten das Grundstück über das Hoftor, um auf die Rückseite des Hauses zu gelangen. Hier wurde die Tür aufgehebelt und schließlich mit Gewalt geöffnet, so dass ein erheblicher Sachschaden an der Tür entstand.

Im Erdgeschoss wurden gezielt Schubladen und Schränke durchsucht und eine Geldbörse gefunden. Bei einem in der Wohnung abgeschlossenen Raum wurde ebenfalls die Tür aufgebrochen. Die Einbrecher durchsuchten auch hier Schubladen und erbeuteten weiteres Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.600 Euro.

In diesem Fall sucht die Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (06151/969-0).

vd/Polizei Südhessen