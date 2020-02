Einbruch in Aschaffenburger Schulkiosk

Er hatte gewaltsam einen Rollladen aufgebrochen und aufgedrückt. Im Anschluss stieß der Täter auf Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und nahm diese an sich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Autofahrer übersieht Fahrradfahrerin

Am Dienstag, gegen 11:50 Uhr, kam es in der Frohsinnstraße zur Kollision zwischen Fahrrad und Pkw. Hierbei fuhr ein VW Golf vom rechten Fahrbahnrand an und übersah dabei eine von hinten kommende Fahrradfahrerin. Es kam zur seitlichen Fahrzeugberührung, woraufhin die 61-Jährige zu Fall kam. Sie zog sich eine Gehirnerschütterung und eine Kopfplatzwunde zu. Die Retter verbrachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

vd/Polizei Aschaffenburg