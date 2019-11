Einbruch in Arztpraxis in Laufach

Letztendlich entwendete der unbekannte Täter eine geringe Menge Bargeld aus einer Spendenkasse. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Motorhaube eines Ford-Transporters verkratzt

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter versah im Zeitraum von Dienstag, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 15:30 Uhr die Motorhaube eines Ford Transit mit Kratzspuren. Dieser war in der Bavariastraße abgestellt. Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Gegen Mauer in Stockstadt gefahren und geflüchtet

Stockstadt. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer in der Schwabenstraße. Hier entstand ein Anstoßschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Brand eines Holzlagerplatzes in Winzenhohl

Hösbach-Winzenhohl. Am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, gerieten aus unbekannten Gründen einige Holzscheite auf einem Holzlagerplatz in der Von-Rodenhausen-Straße in Brand. Die alarmierte Hösbacher Feuerwehr löschte das Feuer zügig ab, sodass kein Personenschaden zu verzeichnen beklagen ist. Der Schaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg