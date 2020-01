Einbruch in Arnsteiner Schule

In dem Gebäude wurden mehrere abgeschlossene Büroräume gewaltsam geöffnet und offensichtlich durchsucht. Vom Täter konnte lediglich ein kleiner Geldbetrag gefunden und entwendet werden. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Tel. 09353/97410.

Lkw streift Häuserfassade in Retzbach

Am Donnerstag streifte gegen 15:05 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges mit polnischen Kennzeichen, in der unteren Hauptstraße in Retzbach, mit seinem Auflieger eine Hausfassade. An der Fassade entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Der Fahrer des Lkw, der den Unfall vermutlich nicht bemerkte, fuhr weiter in Richtung Zellingen. Bei der Unfallaufnahme wurde den Beamten mitgeteilt, dass ein Zeugen von dem wegfahrenden Lkw Bilder gefertigt habe.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem unfallbeteiligten Lkw. Insbesondere wird der Zeuge, welcher Bilder von dem Lkw fertigte, gebeten sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

vd/Polizei Karlstadt