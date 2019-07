Einbrecher versuchen in Wohnhaus in Straßbessenbach einzusteigen

In der Zeit zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr, versuchten sich die Unbekannten erfolglos an zwei Fenstern und einer Balkontüre. Dabei richteten sie Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an und türmten unerkannt.

Die Kripo Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken/ienc