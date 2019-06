Einbrecher steigt in Erlenbacher Lagerhalle ein - Beute: 15.000 Euro

Zum Abtransport öffnete der unbekannte Täter das Tor der Lagerhalle und transportierte die gestohlenen Gegenstände mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 09391/9841-0.

Mercedes zerkratzt

Rothenfels, Stadtteil Bergrothenfels. Unbekannte Täter haben in den Nachtstunden des Samstags, von 23:30 Uhr bis zum Sonntagmorgen, um 09:30 Uhr die rechte hintere Fahrzeugtüre eines schwarzen Pkw Daimler-Benz in den Schnarrenwiesen in Bergrothenfels verkratzt. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, diese bei der Polizei unter 09391/9841-0 zu melden.

ves/Polizei Marktheidenfeld