Einbrecher schlagen in Hösbach zu: Schmuck im Wert von tausenden Euro erbeutet

Während sich die Bewohner im Urlaub befanden hat ein Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Hösbach-Winzenhohl Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt in dem Fall und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, den 7. November 2019 hatten die Bewohner ihren zweiwöchigen Urlaub angetreten. Als sie am Mittwochmittag heimkehrten, erwartete sie eine böse Überraschung. Sie stellten fest, dass ein Unbekannter offenbar durch ein Kellerfenster in ihr Wohnhaus eingedrungen war und teils hochwertiger Schmuck fehlte.

Wer in den vergangenen zwei Wochen etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch „Am Rondell“ in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

kev/Polizei Unterfranken