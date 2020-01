Einbrecher klaut Geld aus Kleinheubacher Geschäft

In der Zeit von Samstag, 4. Januar, um 18 Uhr, bis Dienstag, 7. Januar, um 9 Uhr, wurden aus den Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Seehecke ein geringer dreistelliger Geldbetrag entwendet. Wie der bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eindringen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Vorfahrt missachtet

Kleinheubach. Beim Abbiegen von der Rüdenauer Straße in den Siemensring missachtete am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr, ein Opel-Fahrer die Vorfahrt eines Mercedes. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge blieben alle Insassen unverletzt. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg/xere