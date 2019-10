Einbrecher klauen Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro in Aschaffenburg

Die Kripo Aschaffenburg hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ist der Unbekannte am Samstag zwischen 16 und 22.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sandgasse eingebrochen. Er durchwühlte mehrere Räume und entwendete Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden. Polizei Unterfranken/mkl