Einbrecher im Expert-Elektronikmarkt in Gemünden

In der Nacht zum Donnerstag wurde in einen Elektronikmarkt in der Würzburger Straße eingebrochen.

Zeugen hörten gegen 02.30 Uhr ein lautes Klirren. Bei dem Blick aus dem Fenster sahen sie eine Person in Richtung Bahngleise/Hagebaumarkt wegrennen. Die Person hatte zudem zwei weiße Plastiktüten dabei.

Bereits kurze Zeit später trafen mehrere Streifenbesatzungen am Tatort ein. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Unterstützung eines Diensthundes verlief jedoch ergebnislos.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die Glaseingangstüre gewaltsam mittels eines Betonfußes, welcher von einem Bauzaun stammen muss, eingeschlagen wurde. Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere Mobiltelefone, Laptops sowie Smartwatches entwendet. Der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Beschreibung des flüchtigen Täters:

Schlank, etwa 1,70 Meter groß groß, schwarze Jacke, schwarze Mütze, helle-graue Hose/Jogginghose

Wer hat in der Nacht etwas beobachtet?

Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Ladendiebin in Gemünden erwischt

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag, um die Mittagszeit, wurde eine Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße beim Ladendiebstahl erwischt. Die 79-Jährige steckte eine CD im Wert von 10,- Euro ein und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Gegen die Frau wird Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden