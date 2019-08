Ein Verletzter bei Betriebsunfall

Hierdurch erlitt der Mann eine tiefe, stark blutende Schnittwunde. Ein anderer Handwerker, welcher zeitgleich im Außenbereich arbeitete, leistete sofort fachmännisch Erste Hilfe, legte einen Druckverband an und band den Arm nahe der Schulter ab. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde die Person vom alarmierten Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg transportiert.

Polizei beendet Drogenfahrt

Am Montag um 10:20 Uhr wurde in der Großostheimer Straße ein 21-Jähriger zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei fiel der Streifenbesatzung beim Fahrer starkes Körperzittern und Lidflattern auf. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet, von einem Arzt durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem VW unterbunden.

Businsassin nach Vollbremsung leicht verletzt

Um 15:10 Uhr am Montag befuhr ein 45-Jähriger mit einem Bus die Willigisbrücke in Richtung Innenstadt. Etwa 100 Meter nach der Lichtsignalanlage Großostheimer Straße musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt stark abbremsen, da der vor ihm fahrende Motorradfahrer eine plötzliche Reifenblockade hatte. Hierbei rutschte eine 91-jährige Businsassin mit dem Oberkörper unter einem Stützbügel durch und zog sich hierbei mehrere Prellungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg zur Untersuchung verbracht. Eine Kollision zwischen dem Motorrad und dem Kraftomnibus erfolgte nicht.

Anzeige wegen Ruhestörung

Mehrere Mitteiler alarmierten am Montag gegen 23:00 Uhr die Polizei und teilten ruhestörende Technomusik aus einem Mehrfamilienhaus in der Haidstraße mit. Vor Ort konnte die Streife ebenfalls Lärm feststellen, die Fenster waren außerdem geöffnet. Im gesamten Hausflur, vom Keller bis unters Dach, war die Musik zu hören. Nachdem auf Klingeln und Klopfen niemand aus der betroffenen Wohnung reagierte, wurde der Hausmeister alarmiert, um an den verschlossenen Sicherungskasten der Wohnung zu gelangen. Anschließend kehrte Ruhe ein.

Unfall mit Sattelzug führt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

Am Montag um 9:20 Uhr befuhr ein Berufskraftfahrer, 47 Jahre alt, mit seinem Sattelzug der Marke Volvo auf der Bundesstraße 469 von Miltenberg in Richtung Mainhausen. Er wollte auf die BAB A3 in Richtung Frankfurt auffahren. Hierbei löste sich, vermutlich durch einen technischen Defekt, der Sattelanhänger und kam auf der Auffahrt zum Stehen. Die Sattelzugmaschine hingegen inklusive vorderem Aufliegeteil kam nach etwa 15 Metern auf der Fahrbahn regulär zum Stillstand. Die Bergung des Zugfahrzeuges gestaltete sich schwierig und langwierig, da der aufgesattelte Container verrutscht und mit einem angeforderten großen Kran geborgen werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Die B 469 musste mehrere Male in Richtung Seligenstadt durch Polizei und Feuerwehr komplett gesperrt werden, um die Bergung gefahrenlos zu gewährleisten. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ohne Führerschein erwischt

Großostheim: Auf der Bundesstraße 469 in der Gemarkung Großostheim wurde am Montag gegen 19:00 Uhr ein 33-Jähriger mit seinem Pkw Toyota zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellte die Polizeistreife fest, dass der Fahrer lediglich im Besitz einer abgelaufenen ungarischen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, Anzeige wird vorgelegt.

E-Scooter ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Kleinostheim: Am Montagmorgen gegen 9:15 Uhr befuhr ein 47-Jähriger den Gehweg der Hanauer Straße mit einem E-Scooter und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Bei der Kontrolle stellten Polizeibeamte fest, dass für dieses Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz wird vorgelegt.

Trunkenheitsfahrt

Großostheim: Am frühen Dienstagmorgen gegen 1:00 Uhr wurde die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Mini in der Babenhäuser Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Sie war aufgefallen, da sie mehrere Male die Mittellinie überquert und den Fahrstreifen für den Gegenverkehr benutzt hatte. Bei der Kontrolle fiel deutlicher Alkoholgeruch auf, ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über einem Promille. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, im Klinikum Aschaffenburg eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt verhindert

Großostheim: Im Ortsteil Pflaumheim alarmierte am Montagabend gegen 21:00 Uhr ein Zeuge die Polizei, dass ein Autofahrer in Kürze in betrunkenem Zustand sein Fahrzeug starten würde. Eine Polizeistreife konnte den 68-Jährigen aus einer hessischen Nachbargemeinde neben seinem Pkw antreffen und kontrollieren. Hierbei fiel starker Alkoholgeruch, ein unsicherer Gang und eine verwaschene Aussprache auf. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Deshalb wurde die bevorstehende Fahrt unterbunden, der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Der betroffene Rentner hat sich dadurch eine Geldstrafe von mehreren tausend Euro sowie einen Fahrerlaubnisentzug von mindestens sechs Monaten erspart.

vd/Polizei Aschaffenburg