Eichenfürst: Auto versinkt auf der Suche nach Schneewittchenstadt im Spessartwald

Auf der Suche nach „Schneewittchen“ ist am Sonntag ein Auto im Spessartwald versunken. Die 28-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse wollte am Sonntagnachmittag ihrer amerikanischen Beifahrerin auf der Durchreise von München nach Frankfurt noch die „Schneewittchenstadt“ Lohr am Main zeigen. Nach Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Marktheidenfeld-Altfeld gegen 15:00 Uhr hat wohl das Navi versagt und hat die Autofahrerin in den tiefen Spessartwald bei Eichenfürst geführt. Dort ist der Mercedes dann bis zum Bodenblech im Schlamm versunken. Die beiden Damen haben aus ihrer Not heraus den Polizeinotruf gewählt. Mit tatkräftiger Hilfe aus der umliegenden Landwirtschaft, konnten die jungen Frauen aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Fahrerflucht nach Sachschaden

Marktheidenfeld, Ortsteil Zimmern: Der schwarze VW Beetle hat in der Zeit von Donnerstag 12:00 Uhr, bis Sonntag 14:00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand der Unteren-Au-Straße gestanden. Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am hinteren linken Seitenteil einen etwa 50 cm langen Lackkratzer verursacht. Der Schaden beträgt etwa 500 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

stru/ Quelle: Polizei Marktheidenfeld