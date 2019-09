Ehrlicher Finder in Lohr

In der Geldbörse befanden sich noch alle Dokumente und Bargeld in Höhe von 270 Euro. Der glückliche Eigentümer konnte seine Geldbörse wieder abholen.

Geparkten Wagen in Lohr angefahren

Lohr. Am Mittwoch zwischen 12:00 und 16:30 Uhr parkte die Anzeigenerstatterin ihren Pkw auf dem Parkplatz der Gustav-Woehrnitz-Schule in Lohr am Main. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Heck-stoßstange linksseitig fest. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lohr am Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 erbeten.

dc/Meldungen der Polizei Lohr