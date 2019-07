Ehemann fährt seine Frau in Garage an - 81-Jährige stirbt

Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kriminalpolizei fuhr der Ehemann das Fahrzeug. Er soll gegen 17.15 Uhr beim Hineinfahren in die Garage seine dort stehende Ehefrau angefahren haben.

Beide Eheleute sind 81 Jahre alt. Staatsanwaltschaft und Kripo gehen bislang von einem Unglücksfall aus; ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Hergangs beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sah die Auseinandersetzung auf der Straße in Hanau?

Hanau (aa) Die Polizei sucht Zeugen zu einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in der Rosenstraße; die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich gegen 16.15 Uhr auf der Straße drei Männer im Alter von 23, 36 und 38 Jahren geschlagen haben. Dabei erlitt einer der Beteiligten Verletzungen an der Schulter und im Gesicht. Ein weiterer klagte über Schmerzen im Rippenbereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen