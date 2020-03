E-Scooter entwendet

In Frammersbach im Landkreis Main-Spessart, wurde am vergangenen Sonntag, zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, ein schwarzer E-Scooter entwendet. Der E-Scooter der Marke City-Blitz stand im Hof eines Wohnanwesens im Lauberweg. Das Gefährt war neuwertig und hat einen Wert von ca. 500 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Lohr am Main