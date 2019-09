E-Scooter-Fahrer stürzt: Verletzung im Gesicht

Walldürn: E-Scooter-Fahrer stürzte

Einen im Theodor-Heuss-Ring in Walldürn gestürzten E-Scooter-Fahrer meldete ein Zeuge am Samstagmorgen, gegen ein Uhr. Als Beamte des Polizeireviers Buchen kurze Zeit später dort eintrafen, waren sowohl der Rollerfahrer als auch der Scooter nicht mehr auffindbar. Knapp eine Stunde später konnte der Verunfallte dann ausfindig gemacht werden. Ein 27-Jähriger wurde mit Gesichtsverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise ergaben, dass es sich dabei um den zuvor Gestürzten handelte. Der leicht verletzte Mann roch stark nach Alkohol, verweigerte aber eine Alkoholvortest. Aus diesem Grund wurde ihm in der Klinik gleich eine Blutprobe entnommen. Je nach dem wie diese ausfällt muss der Mann mit einer Anzeige und möglicherweise mit einem Fahrverbot oder dem Entzug seines Führerscheines rechnen.

Mosbach: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von einer Unfallstelle in der Alten Bergsteige, Höhe Hausnummer 72, in Mosbach. Eine Ford-Besitzerin hatte ihren Wagen dort zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, abgestellt und bemerkte bei ihrer Rückkehr einen Schaden an der Fahrerseite. Wenn nicht ermittelt werden kann, wer für den Schaden verantwortlich ist, bleibt die Frau auf Kosten in Höhe von mindestens 500 Euro sitzen.

Zeugen des Unfalls sollen sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261/8090, melden.

Walldürn: Wem gehört der Unrat?

Ein Stuhl, ein Schränkchen, ein Reisebett, eine Matratze, eine Edelstahlspüle und noch vieles mehr entsorgte eine bislang unbekannte Person am Sonntag, zwischen 10 und 12 Uhr, an einem Feldweg zwischen Rinschheim und Altheim im Gewann Birkenbüschle in der Nähe der Landstraße nach Walldürn. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wer die Gegenstände illegal entsorgt hat. Möglicherweise wissen Zeugen, wo die Sachen fehlen oder erkennen die markanten Beschriftungen "Schrott/rubbish", welche auf das Schränkchen und die Matratze geklebt waren, wieder.

Hinweise gehen an das Buchener Polizeirevier, Telefon 06281/ 9040. Bildunterschrift: Die Bilder zeigen den illegal entsorgten Müll und die beiden Beschriftungen, welche die Ermittlerinnen und Ermittler und den Möbelstücken entdeckt haben.

Buchen: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Mehr als 1000 Euro Schaden verursachten Unbekannte zwischen Freitag und Sonntag an einem Hinweisschild der Jakob-Mayer-Grundschule in Buchen. Der Wegweiser war in der Bödgheimer Straße, an der Zufahrt zum Turn-Heinrich-Platz, in Buchen aufgestellt und wurde komplett zerstört.

Wer Hinweise zu der Sachbeschädigungen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

kev/Polizei Heilbronn