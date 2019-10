E-Bikerin prallt in Großwallstadt gegen Bus und verletzt sich

E-Bikerin verletzt

Großwallstadt. Eine E-Bikerin hat sich am Dienstag früh gegen 8.55 Uhr bei einem Unfall leichtere Verletzungen zugezogen. Die 61-Jährige war zur Unfallzeit in der Quellenstraße gefahren und missachtete an der Kreuzung mit der Niedernberger Straße die Vorfahrt eines VW-Busfahrers. Die Bikerin prallte in den VW und kam zu Fall. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Erlenbacher Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an Rad und VW beträgt ca. 1500 Euro.

Auto verkratzt

Großwallstadt. Eine Sachbeschädigung ist am Wochenende im Industriering verübt worden. Unbekannte verkratzten hier einen schwarzen Pkw Skoda. Der Octvia war auf einem dortigen Firmenparkplatz abgestellt und auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Die Tatzeit liegt zwischen 6.45 und 16.30 Uhr. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Unfallflucht

Erlenbach. Dr.-Robert-Koch-Straße Eine Unfallflucht ist dank aufmerksamer Zeugen am Dienstag Nachmittag aufgeklärt worden. Gegen 14.40 Uhr war hier in der Dr. Robert -Koch Straße ein Kleinheubacher beim Ausparken an einem Mercedes hängen geblieben und hatte dabei Sachschaden an der Stoßstange des geparkten Pkws verursacht. Danach entfernte sich der unfallverursachende Toyotafahrer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Kleinheubacher konnte ermittelt werden, da sich der Anwohner, der den Vorfall beobachtet hatte, das Kennzeichen notierte und seine Wahrnehmungen weitergab.

kev/Polizei Obernburg