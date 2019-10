E-Bike-Fahrer stürzt in Wörth über Hund und verletzt sich

Hund bringt E-Biker zu Fall

Wörth. Eine E-Biker ist am Donnerstag Abend gegen 23.45 Uhr mit seinem Rad verunfallt. Der 60-Jährige war in der Landstraße unterwegs, als ein Hund beim Gassigehen die Straße überquerte. Das Tier wurde mit dem Vorderrad erfasst und brachte den Radler hierbei zu Fall. Während der Hund der Wörtherin unverletzt blieb, musste der Radler sich mit Prellungen und Schürfwunden in ärztliche Behandlung begeben. An dem E-Bike entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

Spiegel abgefahren: Unfallflucht

Großwallstadt. Eine Unfallflucht ist am Montag Nachmittag gegen 15 Uhr aus der Mömlinger Straße gemeldet worden. Der Fahrer eines VW Tiguan hatte hier den Spiegel eines geparkten Pkw Hyundai angefahren. Nachdem er sich vor Ort den Schaden anschaute, stieg der Unfallverursacher wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte glücklicherweise den Sachverhalt, notierte das Kennzeichen und informierte den Geschädigten. Über das abgelesene Kennzeichen des Unfallflüchtigen konnte eine Streife den Unfallverursacher schnell ermitteln. Bei der Überprüfung kurze Zeit nach dem Unfall konnte die Polizeistreife den Unfallverursacher zuhause antreffen, als er gerade damit beschäftigt war, den an seinem Fahrzeug entstandenen Schaden aus dem Lack heraus zu polieren. Den unfallflüchtigen Rentner erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

kev/Polizei Obernburg