E-Bike-Fahrer stürzt in Mömbris und verletzt sich schwer

Aufgrund einer Bodenunebenheit verzog er alleinbeteiligt den Lenker und stürzte mit seinem Rad heftig zu Boden. Der Radfahrer erlitt Gesichtsverletzungen sowie Abschürfungen und Prellungen am Körper. Da der Radfahrer einen Schutzhelm trug, konnten glücklicherweise schwere Kopfverletzungen verhindert werden. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.

Beim Wenden Kreisverkehr beschädigt

Alzenau. Am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr wollte ein 36jähriger Daimler-Fahrer an der Einmündung im Heideweg wenden. Hierbei übersah er den dortigen Kreisverkehr und fuhr auf diesen auf, wodurch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde (ca. 150 EUR). Der Schaden an der Stoßstange des Daimler beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Garage mit Farbe beschmiert

Mömbris-Schimborn. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Garage in der Straße Zur Eiche durch einen bislang unbekannten Täter auf einer Fläche von 2 m x 1,50 m mit einem unleserlichen Schriftzug in schwarzer Farbe beschmiert. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 EUR.

Auffälliges Verhalten führt zur Sicherstellung von Amfetamin und Haschisch

Kahl a. Main. Nachdem ein 23jähriger Mann am Samstagabend gegen 18:00 Uhr eine Streifenbesatzung in der Königsberger Straße erblickte, entfernte sich dieser schnellen Schrittes um eine Kurve herum und sollte aufgrund seines auffälligen Verhaltens einer Kontrolle unterzogen werden. Da der junge Mann auf Ansprache nicht stehen blieb wurde dieser durch die Streifenbesatzung zu Fuß verfolgt und eingeholt. Der Grund für sein auffälliges Verhalten war schnell ausgemacht; versuchte er doch vor der Kontrolle noch ein Tütchen verschwinden zu lassen, auf das er anschließend seinen Fuß stellte. Dies konnte jedoch von der Streifenbesatzung beobachtet werden. In dem Tütchen befand sich eine geringe Menge Amfetamin und Haschisch. Der bereits wegen gleichartiger Delikte bekannte Mann wird sich demnächst wieder wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsgesetz verantworten müssen.

Bei Verkehrskontrolle Schlagring aufgefunden

Alzenau-Wasserlos. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte eine Streifenbesatzung der Alzenauer Polizei gegen Mitternacht bei einem 25jährigen Pkw-Fahrer einen verbotenen Schlagring auffinden und sicherstellen. Auf den jungen Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz zu.

