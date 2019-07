Dumm gelaufen: Joint angezündet - und nebenan war die Zivilstreife

Eine Zivilstreife, welche sich in unmittelbarer Nähe befand, beobachtete dies und stellte das Rauschgift sicher. Gegen den jungen Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Radfahrerin stürzt in Lengfurt

Triefenstein-Lengfurt, LKR. Main-Spessart. Am Samstagmittag kam es in Lengfurt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Radfahrerin wich einem stehenden Fahrzeug beim Abbiegen aus und verbremste sich hierbei offenbar. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und zog sich eine Verletzung am Oberschenkel und verschiedene Schürfwunden zu. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, der PKW blieb unbeschädigt.

Haschisch bei einer Gruppe Jugendlicher sichergestellt

Hasloch, LKR. Main-Spessart

Eine Gruppe von Jugendlichen wurde am Freitagabend am Main in Hasloch durch eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Marktheidenfeld kontrolliert. In der Mitte der vier Jugendlichen lag, auf der Decke, ein kleines Päckchen mit Haschisch Zudem war einer der Jugendlichen gerade dabei einen Joint zu drehen. Die Jugendlichen wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen.

Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, LKR. Main-Spessart

Auf dem Kundenparkplatz der Firma Aldi in der Georg-Mayr-Straße kam es im Zeitraum vom 20.07.2019, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Kotflügel eines silber/grünen Toyota Auris wurde hierbei eingedellt und zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000€. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefonnummer 09391-98410.

Polizei Marktheidenfeld /mkl