Dubioses Trio bittet um Einlass in Darmstädter Mehrfamilienhaus

In dem Glauben bei den Männern handele es sich ebenfalls um Mitbewohner des Anwesens, gewährte sie dem dubiosen Trio Einlass. Doch ihr Misstrauen war schnell geweckt, als sich die Kriminellen sofort in den Kellerbereich begaben und sich dort an den Schlössern der Verschläge zu schaffen machten. Beherzt sprach die Frau die Unbekannten an. Als sie ankündigte die Polizei zu rufen, ergriff das Trio umgehend die Flucht.

Einer der dubiosen Männer wird als circa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild und sprach hessischen Dialekt. Sein Alter wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine "dünnere, graue Skimütze" und war mit einem hellen T-Shirt, über das er eine dunkle Jacke trug, bekleidet. Bei den Komplizen handelte es sich um zwei circa 25 bis 30 Jahre alte Männer. Sie hatten eine kräftigere Statur. Beide trugen eine Kopfbedeckung wobei eine als Mütze aus Jeansstoff mit breiter Krempe wahrgenommen wurde.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, denen die beschriebenen Personen in Tatortnähe aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9693610).

Polizei Südhessen/ienc