Druck auf der Blase führt zu Polizeieinsatz in Frammersbach

Durch die Polizisten konnten zwei männliche Heranwachsende angetroffen werden, die dringend ihrer Notdurft nachgehen mussten. Hierbei wussten die beiden keinen anderen Ausweg, als die Toilette im Altersheim zu benutzen.

Viel zu laut in der Nacht - Ruhestörung in Lohr

Lohr In der Nacht von Freitag auf Samstag feierte eine siebenköpfige Gruppe Heranwach-sender um die Stadthalle in Lohr. Durch das Herumgrölen und die lautstarke Musik, die aus einer mitgebrachten portablen Musikbox drang, fühlten sich die Anwohner belästigt und verständigten die Lohrer Polizei. Der Personengruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem haben die jungen Erwachsenen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu rechnen.

Lohr: Auto steckt mit Hinterrädern im Graben fest

Lohr. Am Freitagmittag fuhr eine 31-Jährige beim Ausparken aus einer Parkbucht in Lohr ein kleines Stück zu weit zurück, sodass ihr Fahrzeug mit den Hinterrädern in einem dicht bewachsenen Graben landete und dort feststeckte. Der Dame war es nicht mehr möglich ihr Fahrzeug weiter zu bewegen, daher verständigte sie die Polizei. Mit vereinten Kräften konnte das Fahrzeug aus dem Graben geschoben werden, sodass sich die Dame die Kosten für ein Abschleppunternehmen sparen konnte. Da auch sonst kein anderweitiger Schaden entstanden ist, kamdie 31-Jährige noch einmal mit dem Schrecken davon.

Metallpfosten in Lohr beschädigt und davongefahren

Lohr a.Main, Lkrs. Main-Spessart Am Donnerstagabend beschädigte ein 45-jähriger Mercedesfahrer einen Metallpfosten eines Anwohners im Nikolaus-Fey-Wegund fuhr daraufhin, ohne weitere Veranlassung, davon. Da der Fahrer des Unfallfahrzeugs inzwischen ermittelt werden konnte, erwartet diesen nun auch eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

dc/Meldungen der Polizei Lohr