Drogenkonsumenten in Klingenberg,Trennfurt und Elsenfeld ertappt

In Klingenberg fiel gegen 17.00 Uhr einer Streife am Damm ein Kleinheubacher auf. Dieser entsorgte einen Joint in die Wiese, als er die sich nähernde Zivilstreife bemerkte. Die Beamten konnten den Joint sicherstellen. Kurze Zeit später überprüften die Beamten am Bahnhof in Trennfurt einen Aschaffenburger. Bei ihm wurde eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

In Elsenfeld in der Glanzstoffstraße ertappten Beamte eine Italienierin, die am Bahngleis stand und einen Joint rauchte. Bei der jungen Frau, die hier zu Besuch weilt, stellten die Beamten ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sicher.

Die ertappten Drogenkonsumenten erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg