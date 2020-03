Drogenkonsument bittet Jugendlichen um Unterstützung

Statt der Bitte zu entsprechen tat der junge Mann das einzig Richtige und alarmierte die Polizei. Bei der Kontrolle des 46-Jährigen stellte sich heraus, dass es sich bei der vorgezeigten Substanz um eine geringe Menge Kokain handelte. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

40-jähriger beschädigt besetztes Fahrzeug

Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, hielt ein 34-jähriger VW-Fahrer mit seinem Pkw vor dem Hauptbahnhof in der Ludwigstraße. Noch als der Pkw-Fahrer im Fahrzeug saß, trat ein 40-Jähriger an den Pkw heran, öffnete den Kofferraum und entleerte eine darin befindliche Wasserflasche. Anschließend ging der Mann zur Fahrzeugfront und entwendete dort das vordere Kennzeichenschild, wobei er einen Schaden an der Kennzeichenhalterung verursachte. Als der Fahrzeugführer auf sich aufmerksam machte und den Mann zur Rede stellen wollte, spuckte dieser schlussendlich noch gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Der 40-Jährige wurde anschließend durch Beamte der Bundespolizeiinspektion angehalten. Was den Mann, den nun ein Strafverfahren erwartet, zu der Tat veranlasst hat, ist nicht bekannt.

Drei Ladendiebe auf einen Streich

Gleich drei Personen, die in einem Verbrauchermarkt in der Würzburger Straße auf Diebestour waren, wurden der Polizei am Freitagabend, gegen 18:35 Uhr, durch den dortigen Ladendetektiv mitgeteilt. Alle drei Personen wurden während ihrer Flucht in der Würzburger Straße durch entsandte Streifenbesatzungen gestellt.

Im Nachgang stellte sich die Sache so dar, dass sich die drei Personen, ein 22-Jähriger, ein 44-Jähriger und ein 33-Jähriger, offenbar unabhängig voneinander in dem Markt an Lebensmitteln und Verbrauchsgegenständen bedient hatten. Der Beutewert ist bislang noch unbekannt. Alle drei Personen wurden zunächst festgenommen und nach notwendigen Folgemaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Alle drei erwartet ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

vd/Polizei Aschaffenburg