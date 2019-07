Drogenhandel: Vier Verdächtige im Raum Alzenau festgenommen

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führte seit mehreren Monaten in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte aus dem Raum Alzenau, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Nach einer mutmaßlichen Beschaffungsfahrt in Holland Ende Juni erfolgte auf der Rückreise in Hessen zunächst die Festnahme aller fünf Fahrzeuginsassen. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden drei Fahrzeuginsassen im Alter von 18 bis 20 Jahren am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete gegen die Heranwachsenden auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln die Untersuchungshaft an. Die jungen Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft, insbesondere auch bezüglich der bei den Durchsuchungen aufgefundenen Beweismittel, führten am vergangenen Dienstag zu weiteren Durchsuchungen im Raum Alzenau.

Hierbei konnten bei einem 23-Jährigen weitere Beweismittel zu einem zurückliegenden Raub Anfang Juni in Alzenau aufgefunden werden. Der 23-Jährige steht hierbei im Verdacht in Zusammenarbeit mit den bereits in Untersuchungshaft befindlichen Männern - unter Vorhalt eines Messers - eine geringe Menge Marihuana sowie 20 Ecstasy-Tabletten geraubt zu haben.

Der 23-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung die Untersuchungshaft an. Der 23-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizei Unterfranken/Staatsanwaltschaft Aschaffenburg