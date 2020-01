Drogeneinfluss: Polizei zieht Mann in Zellingen aus Verkehr

Bei der Kontrolle eines Pkw in der Vorstadtstr. in Zellingen stellten die Beamten am Donnerstag gegen 11:20 Uhr fest, dass dessen Fahrer Auffälligkeiten zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Da ein Drogenvortest die Wahrnehmungen bestätigte wurde die Weiterfahrt des 35-jährigen Mannes unterbunden, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. In der Schwebenrieder Straße wurde ein auf dem Parkplatz des Schulzentrums geparkter roter Ford Focus am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigt. An dem Pkw wurde, vermutlich durch ein daneben ein- oder ausparkendes Fahrzeug, der hintere Stoßfänger aus der Halterung gerissen. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag kam es gegen 18:40 auf der Staatsstraße zwischen Wiesenfeld und Karlburg, kurz nach dem Abzweig Rohrbach, zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel zweier sich entgegenkommender Pkw. Bei dem Pkw des unfallbeteiligten 42-jährigen Mannes der in Richtung Karlburg unterwegs war zerbrach dabei der Außenspiegel im Wert von ca. 200.- Euro. Vom zweiten unfallbeteiligten Fahrzeug, vermutlich ein Pkw Mercedes, blieben Teile des Außenspiegels an der Unfallstelle zurück. Der Fahrer dieses Fahrzeuges fuhr weiter ohne anzuhalten.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den unfallflüchtigen Fahrzeugen unter Tel. 09353/97410.

Polizeiinspektion Karlstadt