Drogendelikte in Aschaffenburg

Im Rahmen einer Fahndung wurde im Schöntal am Mittwoch gegen 22:20 Uhr zwei Personen überprüft. Hierbei warf ein 19-Jähriger eine Druckverschlusstüte mit gut einem Gramm Marihuana in den Grünstreifen.

In beiden Fällen erfolgt eine Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Zwei Wildunfälle im Landkreis

In den Landkreisgemeinden waren in den letzten 24 Stunden zwei Wildunfälle zu verzeichnen. In beiden Fällen wurde das Reh getötet und vom zuständigen Jagdpächter abgeholt.

Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetz

Mainaschaff: Bei der Überprüfung einer Personengruppe zur Ausgangsbeschränkung in der Jahnstraße durch eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 16:00 Uhr versteckte ein 16-Jähriger einen Gegenstand im Schritt. Eine Durchsuchung durch einen Beamten brachte eine geringe Menge Rauschgift zu Tage, welches eingezogen wurde. Anzeige wird vorgelegt.

vd/Polizei Aschaffenburg