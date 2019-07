Drogenbesitz in Klingenberg

Bei der anschließenden Kontrolle der Personen händigte ein 21-Jähriger freiwillig knapp vier Gramm Amfetamin, sogenanntes „Speed“ aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erneuter Fahrraddiebstahl: Großwallstadt

Nachträglich wurde der Polizei Obernburg am Main ein Fahrraddiebstahl vor dem Großwallstädter Freischwimmbad mitgeteilt. Bereits am Sonntag wurde einem jungen Mann dort in der Zeit zwischen 17- 19 Uhr das Mountainbike der Marke Bulls entwendet.

Vorfahrtsunfall: Obernburg am Main

Am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr bog eine VW Golf Fahrerin von der Straße „Auf der Au“ nach links in die Eisenbacher Straße ab und ubersah hierbei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Hyundai Tucson. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich bei welchem niemand verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 3000 Euro beziffert.

Ladendiebinnen nachträglich wiedererkannt: Elsenfeld

Der Filialleiter eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße konnte am Dienstag zwei Ladendiebinnen im Geschäft identifizieren, welche wenige Tage zuvor Kosmetikartikel entwendet hatten. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Rumäninnen wieder entlassen werden.

Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren: Wörth am Main

Am Dienstag wurde gegen 20.30 Uhr in der Weberstraße der Fahrer eines Toyota RAV4 einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Streifenbesatzung Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Den

Fahrzeugfuhrer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Trunkenheitsfahrt: Klingenberg

Ebenfalls in den späten Abendstunden des 02.07.2019 wurde der Fahrer eines Fiat in der Lindenstraße einer Kontrolle unterzogen. Dieser fiel durch starken Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille weshalb sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Fuhrerschein des wurde sichergestellt und den 57-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Garten- und Holzabfälle verbrannt: Mömlingen

Eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erwartet einen Mömlinger Burger welcher am Dienstagnachmittag diverse Holzabfälle im Garten verbrannt hat. Durch den enormen entstandenen Qualm fuhlten sich mehrere Anwohner belästigt weshalb die Polizei verständigt wurde. Bei Eintreffen wurde zudem festgestellt, dass aufgrund der enormen Hitzeentwicklung bereits ein uber der Feuerstelle gelegenes Gebusch anfing zu kokeln.

Polizei Obernburg/ienc