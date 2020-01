Drogen und verbotenes Messer im Auto gefunden

Der Mann muss sich nun wegen unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Beifahrer wirft Drogen aus Fenster - Fahrer unter Drogeneinfluss

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Unmittelbar vor einer anstehenden Verkehrskontrolle versuchte am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr ein 40-Jähriger Beifahrer eines BMW auf der A3 bei Weibersbrunn ein Apothekerfläschchen gefüllt mit Betäubungsmitteln durch einen Wurf aus dem Beifahrerfenster verschwinden zu lassen. Die Beamten der Verkehrspolizei konnten diese allerdings beobachten und das Fläschchen unbeschadet auffinden. Zudem wurde während der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen des BMW festgestellt, dass der 32-Jährige Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dies räumte er später auch ein. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und gegen den Beifahrer wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Transporterfahrer schrammt Lastwagen auf A3 und flüchtet

Goldbach, Kreis Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 17:50 Uhr wechselte ein unbekannter weißer Kleintransporter mit einem grauen Anhänger auf der A3 bei Goldbach in Richtung Würzburg verkehrsbedingt von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Hierbei streife sein Anhänger die rechte Fahrzeugfront eines Sattelzuges, der sich zeitgleich auf der mittleren Fahrspur befand. Anschließend setzte der unbekannte Kleintransporterfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an der beschädigten Sattelzugmaschine wird auf ca. 3500 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach