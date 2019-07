Drogen in Klingenberger Friedhofstoilette gefunden

Am Samstag gegen 19 Uhr konnten durch eine Polizeistreife mehrere Jugendliche in der Toilette festgestellt werden. Bei der Kontrolle wurde durch die Beamten ein auf einem Spülkasten liegendes Handy festgestellt. Auf dem Display des Mobiltelefons befanden sich vier konsumfertige „Lines“ Amfetamin. Sowohl das Gerät, als auch das unerlaubte Betäubungsmittel wollte, auf Nachfrage der Beamten, niemanden der angetroffenen Personen gehören. Das Handy und das Amfetamin wurden sichergestellt und die Personalien der Anwesenden aufgenommen. Die Polizei ermittelt nun, wem das Handy gehört.

Kleinkraftrad und Kompressor entwendet

Mömlingen. Zwischen Donnerstag, 11. Juli, und Samstag, 13. Juli, wurde in der Sudetenstraße in Mömlingen ein weißes Kleinkraftrad der Marke Yamaha sowie ein schwarzer Kompressor der Marke Aerotec aus einer unverschlossenen Garage entwendet. Der 40jährige Geschädigte hatte die Geräte am Donnerstag in seiner Garage abgestellt, diese jedoch nicht verschlossen. Am Samstag stellte er den Diebstahl fest. Der Schaden wird auf ca. 880 EUR geschätzt. Bis lang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Leergut aus Schule entwendet

Obernburg-Eisenbach. Am Samstag, gegen 15 Uhr, teilte ein 37-jähriger Eisenbacher telefonisch mit, dass sich zwei Jugendliche auf dem Gelände der Dr. Albert-Liebmann-Schule befinden. Zumindest einer davon soll bereits zwei Wochen vorher schon einmal in das Schulgelände eingedrungen sein. Er wurde durch den Mitteiler eindeutig wiedererkannt. Damals war später das Fehlen von 3 leeren Kästen Wasser festgestellt jedoch nicht zur Anzeige gebracht worden. Durch eine Streife Polizei Obernburg konnten nun die zwei 14-jährigen Jugendlichen aus Obernburg aufgegriffen und zur Rede gestellt werden. Diesmal konnten sie keine Beute machen, da die Schule komplett verschlossen war. Einer zeigte sich sofort geständig und räumte noch vor Ort ein, die Kästen, vor zwei Wochen, entwendet und den Pfanderlös für sich behalten zu haben. Der andere Jugendliche behauptet zum ersten Mal dabei zu sein. Nach der Aufnahme ihrer Personalien wurden die Beiden vor Ort wieder entlassen. Mit ihren Eltern wird Kontakt aufgenommen. Gegen die Zwei werden nun Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl und versuchten Diebstahl geführt.

