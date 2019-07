Dreijährige läuft in Auto - leicht verletzt

Sie hatte zuvor im Hof des Anwesens gespielt. Auf der Straße lief sie dann seitlich gegen ein vorbeifahrendes Auto. Die Mutter des Kindes war zwar in der Nähe, konnte aber den Zusammenprall auch nicht mehr vermeiden. Das Mädchen erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Prellungen und ein paar Schürfwunden und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Auto-Fahrerin selbst hatte keine Möglichkeit den Unfall zu vermeiden.

Bahnunterführung Großostheimer Straße - Sattelzug passt nicht durch

Aschaffenburg. Wieder einmal hat ein Fahrer eines Sattelzug die Warnzeichen nicht erkannt. Er fuhr auf der Großostheimer Straße stadteinwärts und blieb - wie zu erwarten war - mit seinem Sattelzug an der vorgebauten Stahlkonstruktion hängen. Der Auflieger wurde dabei beschädigt, die Schadenshöhe dürfte im Bereich von mehr als 2000 Euro liegen.

Fliege verursacht Verkehrsunfall

Aschaffenburg. Am Freitagmorgen kurz nach 6.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Audi die Hensbachstraße entlang. Als ihm glaubhafterweise ein kleines Tier ins Auge flog, verlor er an der Einmündung zur Straße An den Bornwiesen die Kontrolle und fuhr geradeaus anstelle der Linkskurve zu folgen. Er prallte dann in das Hoftor einer angrenzenden Gärtnerei. Außer der Fliege wurde niemand verletzt, allerdings entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 15.000 Euro.

Frau geschlagen - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.30 Uhr wurde im Steinweg im Bereich des Grillplatzes eine junge Frau von einem derzeit unbekannten Mann angegriffen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein circa 30-jähriger, etwa 1,70 Meter groß, mit Schildkappe die 31-jährige Frau schlug und verständigten den Notruf. Bis zum Eintreffen der Streife war der Mann bereits verschwunden. Die Frau wies leichtere Gesichtsverletzungen auf. Zu dem Angreifer waren zunächst keine weiteren Informationen zu erhalten.

Die Polizei bittet daher um Hinweise von Personen die zu der Zeit in dem Bereich unterwegs gewesen waren. Tel.: 06021/857-2230.

Unfallfluchten

Kleinostheim, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Montag bis Donnerstagnachmittag wurde „In der Pletsche“ ein weißer Audi A3 angefahren. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Goldbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagfrüh wurde in der Weidenbörner Straße in Goldbach ein geparkter Peugeot Expert angefahren, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Hinweise bitte an die Polizei Aschaffenburg, Tel.: 06021/857-2230.

Grafitti beim Kinderhort

Hösbach, OT Wenighösbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh hat ein unbekannter Täter an der Rückwand des Kinderhortes in der St. Barbara Straße in Hösbach-Wenighösbach ein circa ein Quadratmeter großes Grafitti angebracht.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

ves/Polizei Aschaffenburg