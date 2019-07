Drei Verletzte nach Unfall in Elsenfeld

Gegen 18 Uhr wollte ein 44-jähriger Audi-Fahrer von der Staatsstraße 2309, wo er in Richtung Kleinwallstadt unterwegs war, nach links in die Straße „Zwischen den Wegen“ abbiegen und übersah dabei einen von Kleinwallstadt kommenden Mercedes. Die Mercedes-Fahrerin versuchte noch abzubremsen, kam jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in die Beifahrerseite des Audi. Eine an der Kreuzung wartende Ford-Fahrerin hatte Glück: Der Audi kam kurz vor ihrem Wagen zum Halten. Bei dem Zusammenstoß wurden ein Mitfahrer und eine Mitfahrerin im Audi wie auch die 23-jährige Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Elsenfeld sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Staatsstraße in Richtung Opernburg war im Bereich der Unfallstelle für rund 1,5 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro.

rah