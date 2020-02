Drei Verletzte nach Unfall an Kreuzung in Ansbach

Der 63-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Urspringer Straße ortseinwärts. An der Kreuzung zur Waldzeller Straße wollte er nach links in Richtung Roden/Zimmern abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Seat Ibiza und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Golf abgewiesen und prallte gegen ein Verkehrsschild sowie eine Mauer. Der Seat drehte sich nach der Kollision und stieß nochmal gegen das Heck des Golfs. Die beiden Insassen des Seat sowie der Golf-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus nach Lohr. Die Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Ansbach war mit 14 Einsatzkräften vor Ort unterstützend tätig.

Gegen Baum geprallt - zwei Verletzte: Hafenlohr

Nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls am Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, in der Marktheidenfelder Straße. Der 18-jährige Fahrer eines Suzuki Vitara fuhr in Richtung Marktheidenfeld. Da er offensichtlich zu schnell unterwegs war, geriet er im Bereich der S-Kurve am Sportplatz ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn, einen Abhang hinunter und prallte dort gegen einen Baum. Er sowie seine 17-jährige Beifahrerin wurden dadurch leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert. Der Wagen musste mit wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro abgeschleppt werden

Polizei Marktheidenfeld/ienc