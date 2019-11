Drei Verletzte nach Auffahrunfall auf A3

Am Mittwoch musste gegen 17:45 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Seat auf der Nebenfahrbahn der A3 bei Kleinostheim verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Seat auf. Aufgrund der Aufprallenergie wurde der Seat auf den vor ihm stehenden Daihatsu und dieser wiederum auf den davor stehenden VW aufgeschoben. Der 49-Jährige Mercedes-Fahrer, der Fahrer des Seat, sowie dessen Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Der Mercedes, der Seat, wie auch der Daihatsu waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den vier Pkws wird auf ca. 53000 Euro geschätzt. Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Bergung der Unfallfahrzeuge war die Nebenfahrbahn der A3 in Richtung Würzburg für ca. eine Stunde gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von ca. drei Kilometern Länge.

Abgekommen von Fahrbahn

Aus Unachtsamkeit kam ein 45-Jähriger am Mittwoch gegen 12:40 Uhr bei Bessenbach nach links von der Fahrbahn der A3 in Richtung Frankfurt ab. In einer langgezogenen Rechtskurve touchiert der BMW X6 des Mannes die Mittelleitwand aus Beton. Hierbei brach das hintere linke Rad des Fahrzeugs ab, woraufhin das Fahrzeug noch mehrfach gegen die Betonleitwand prallte und erst ca. 300 Meter später auf dem linken von drei Fahrstreifen zum Stehen kam. Ein nachfolgender Porsche wurde zudem durch ein abgebrochenes Fahrzeugteil des BMW getroffen und beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf ca. 20000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des BMW mussten der linke und mittlere Fahrstreifen für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Alkoholisiert am Steuer

Bei der Kontrolle eines 57-Jährigen VW-Fahrers wurde am Mittwoch gegen 19:30 Uhr auf der A3 bei Kleinostheim Alkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von ca. 0,9 Promille. Zudem führte der Mann zwei zugriffs- und einsatzbereite Blaulichter im Fahrzeug mit sich. Die Blaulichter wurden sichergestellt, den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat.

Pkw nicht versichert

Am Mittwoch wurde eine 26-Jährige als Fahrerin eines Audi A4 auf der A3 bei Weibersbrunn zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Überprüfung wurde von den Beamten der Verkehrspolizei festgestellt, dass für das Fahrzeug aktuell die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht vorliegt. Die Weitfahrt der Frau wurde daraufhin unterbunden, ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

