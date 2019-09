Drei Verletzte bei Motorradunfall in Aura

Am Sonntag, kurz vor 12.00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Kradfahrer in einer 4er Gruppe als vorletztes Motorrad die Staatsstraße 2303 in Fahrtrichtung Aura. In einer Rechtskurve, auf Höhe der Auramühle, kam er mit seiner BMW eigenen Angaben zufolge aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur und streifte hierbei ein entgegenkommende Ducati, die mit zwei Personen besetzt war. Beide Motorradfahrer können im Anschluss ihre Maschinen am rechten bzw. linken Fahrbahnrand anhalten und abstellen. Jedoch wurde bei allen drei Beteiligten eine Verletzung am Fuß festgestellt. Der 50-jährige Ducati-Fahrer und seine 44jährige Sozia-Fahrerin wurden durch einen Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik eingeliefert. Der BMW-Fahrer wurde ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Wildunfälle Karsbach, Lkr. Main-Spessart Am Montagmorgen gegen 06.25 Uhr erfasste ein 24-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2434 von Aschenroth kommend kurz vor der Hainbuche ein die Straße querendes Reh. Da das Reh anschließend in den Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Skoda entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro. Karsbach, Lkr. Main-Spessart Am Freitag gegen 14.35 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw VW Tiguan die Staatsstraße 2434 von Aschenroth kommend in Fahrtrichtung Seifriedsburg. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh verstarb. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Rieneck, Lkr. Main-Spessart Am Freitagabend gegen 19.50 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn, als ein Reh die Fahrbahn querte. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier. Der Pkw Seat Ibiza wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Jugendliche beim Zündeln erwischt Gemünden a. Main, OT Schaippach, Lkr. Main-Spessart Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr konnte ein Anwohner mehrere Jugendliche beobachten, welche an den Parkbänken am Bach auf Höhe der Merckstraße zündelten. Offenbar hatten die Jugendlichen eine Holzspanplatte von der angrenzenden Holzbrücke geholt und auf der Feuerstelle bei den Parkbänken angebrannt. Als der Zeuge in Begleitung seiner Ehefrau auf die Jugendlichen zuging und sie ansprach, rannten diese weg. Das Ehepaar löschte dann mit einer Gießkanne Wasser das Feuer, da die Flammen mittlerweile schon ca. 30 bis 40 cm hoch schlugen. Die brennende Holzspanplatte war so an die dortige Holzbank angelehnt, dass diese mit der Zeit ebenfalls Feuer gefangen hätte. Im Rahmen der Fahndung nach den flüchtenden Jugendlichen konnte ein 14-jähriger Schüler an der Bushaltestelle an der Rienecker Straße angetroffen werden. Dieser stritt zunächst eine Beteiligung ab. Seine verrußten Hände verrieten ihn jedoch. Er gab schließlich zu, zusammen mit einer 15-Jährigen Schülerin und einer weiteren junge Dame ,,dabei gewesen zu sein". Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Jugendliche mit Cannabis erwischt Gemünden a.Main, OT Schaippach, Lkr. Main-Spessart Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung an der Sinn mitgeteilt. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten vier Personen. Bei der Verfolgung konnte kurze Zeit später ein 15-Jähriger eingeholt werden. Da der Jugendliche Rauschgiftutensilien einstecken hatte, wurde der Fluchtweg abgesucht und hierbei Betäubungsmittel aufgefunden. Außerdem war der 15-Jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der junge Mann wurde seiner Mutter übergeben. Gegen ihn wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet. Im Rahmen des Einsatzes wurde außerdem festgestellt, dass mehrere Holzpfosten, welche als Fahrbahnbegrenzung für die Baustellenzufahrt aufgestellt waren, entfernt und an der Sinn als Feuerholz verwendet wurden. Die Polizei ermittelt auch hier gegen die Jugendlichen wegen Sachbeschädigung. Gegen Zapfsäule gefahren und geflüchtet Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Samstagmittag gegen 14.00 Uhr wendete ein Autofahrer auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Wernfelder Straße. Dabei stieß er mit dem Heck seines Pkw Daimler gegen die Diesel-Zapfsäule für Lkw. Die Zapfsäule wurde hierbei verbogen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Autofahrer weiter. Aufgrund von Videoaufzeichnungen gelang es, den Halter zu ermitteln. Der 92-jährige Fahrer muss sich nun wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Außenspiegel abgetreten Karsbach, OT Weyersfeld, Lkr. Main-Spessart In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein in der Bergstraße abgestellter, silberfarbener Pkw VW Golf beschädigt. Am Fahrzeug wurden beide Außenspiegel mutwillig aus der Verankerung gerissen bzw. getreten. Der Sachschaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410. Mofa gestohlen, keinen Führerschein und alkoholisiert gefahren Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Freitagabend gegen 21.33 Uhr wurde in der Gartenstraße ein Rollerfahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Am Moped war ein Versicherungskennzeichen von 2001 angebracht. Eine Beleuchtung hatte das Fahrzeug nicht, der Fahrer machte sich durch eine nach vorne gehaltene Taschenlampe sichtbar. Im Rahmen der Kontrolle teilte der 45-jährige Fahrer mit, das Mofa nur heimlich ,,ausgeliehen" zu haben. Außerdem war der Fahrer alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Mofa sichergestellt. Der Fahrer wird wegen Diebstahl eines Kraftrades zur Anzeige gebracht. In Leitplanke gefahren Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Freitag gegen 13.50 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit einem Kleintransporter die B 26 von Wernfeld kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Aufgrund eines Hustenanfalles kam er eigenen Angaben zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß im weiteren Verlauf in die Leitplanke. Hierbei wurden 1 Leitpfosten sowie 2 Leitplankenfelder beschädigt. Am Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2600,- Euro. Gegen Verteilerkasten gefahren und geflüchtet Gemünden a. Main, OT Hofstetten, Lkr. Main-Spessart Am Freitagmorgen wurde festgestellt, dass ein in der Geisbergstraße befindlicher Verteilerschrank einer Stromversorgungsgesellschaft angefahren und beschädigt worden ist. Über den Verursacher ist bislang nichts bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.