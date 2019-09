Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Wertheim

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Freitag um 11.50 Uhr auf der Bestenheider Landstraße auf Höhe der Kreuzung Hafenstraße. Ein 83-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes-Benz von Grünenwört kommend in Richtung Bestenheid. Dabei beachtete er beim Linksabbiegen in die Hafenstraße nicht den Vorrang des entgegenkommenden Toyota, wodurch es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt, seine 79-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der 28-jährige Toyota-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3 000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn