Drei Unfallfluchten in Krombach, Kahl und Alzenau - Polizei sucht Zeugen

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, wurde ein Audi, der in der Hauptstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Streifschaden (circa 1.000 Euro) auf der linken Seite.

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht im Seligenstädter Weg entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 1.000 Euro. Eine 34-jährige Frau hatte ihren Skoda um 15 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Als sie um 18 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie eine Delle und Kratzer am linken vorderen Kotflügel fest.

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Einen eher ungewöhnlichen Schaden musste ein BMW-Besitzer am frühen Mittwoch feststellen. Der Mann hatte seinen Pkw zwischen 238 und 2.15 h in der Freigerichter Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass auf der linken hinteren Seite ein circa 20 Zentimeter langer Riss war, der das Fahrzeugblech durchstoßen hatte. Da die Beschädigung auf circa 130 Zentimeter Höhe liegt, muss es sich bei dem flüchtigen Verursacher offenbar um ein größeres Fahrzeug, vermutlich einen Lkw, gehandelt haben. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Ford in Alzenau beschädigt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen wurde ein Ford, der in der Brentanostraße abgestellt war, mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerstach sowohl Vorder- als auch Hinterreifen und hinterließ einen Schaden von 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau